Nem csak a lokáció számít: ezek a lakóparkok mutatják, merre tart az új építésű piac

Az új építésű lakások piacán ma már messze nem csak az elhelyezkedés vagy a négyzetméterár határozza meg egy projekt sikerét. Az energiahatékonyság, a modern műszaki megoldások, a fenntarthatóság és az élhető környezet egyre fontosabb szemponttá váltak a vásárlók számára. A balatoni otthonoktól a kertvárosi hangulatú budapesti lakásokon át a belvárosi fejlesztésekig több olyan projekt is épül, amelyek jól mutatják, milyen irányba mozdult el az új lakások piaca.

MyLelle Residence – Balaton, ahol nem ér véget a nyár

A Balaton déli…