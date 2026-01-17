Elszálltak az árak a belvárosban? A VI. kerületben már 3 millió felett az új lakások négyzetmétere – mi jöhet 2026-ban?

Rendkívül aktív évet zárt 2025-ben a budapesti új építésű lakáspiac. A fejlesztők több mint tízezer új lakást értékesítettek, miközben a kínálat is évek óta nem látott szintre bővült. A Duna House az Eltinga Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb negyedéves adatai alapján úgy látja: a piacot egyszerre jellemezte erős kereslet, rekordközeli árszint és jelentős szerkezeti átrendeződés.

Az év végére az árak ismét gyorsuló ütemben emelkedtek. Budapesten az átlagos négyzetméterár meghaladta az 1,8 millió forintot, míg a VI. kerületben átlépte a 3 millió…