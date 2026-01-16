Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?

Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumulátor telepítésére. De milyen eséllyel indulhat a pályázaton egy átlagos család? Mennyit nyerhetnek a háztartások egy ilyen energiatároló telepítésével? A pályázat, támogatás elsődleges célja, hogy a napelemek telepítése során, illetve a meglévő napelemmel rendelkezők energiatárolót, akkumulátort is telepítsenek. Így a családok energiafüggetlensége növekedhet, ráadásul a […]