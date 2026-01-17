Fordulat Szegeden: tízezres tonnában mérhető a szén-dioxid kibocsátásának csökkenése
Szeged távhőrendszerében történelmi léptékű változás zajlott le. A legfrissebb fejlesztések nyomán közel húszezer tonnával csökkent a város szén-dioxid-kibocsátása, miközben a földgázfelhasználás drasztikusan visszaesett. A Rókus II. hőkörzetben lezárult beruházással Szeged ma már az ország egyik legzöldebb távfűtési rendszerével működik.
Megújuló fordulat a távhőben
A Rókus II. városrészben befejeződött a geotermikus fűtési rendszer kiépítése, amellyel teljessé vált a még 2018-ban indult, több lépcsős fejlesztési program. Ennek eredményeként a megújuló energia aránya elérte a 40 százalékot Szeged teljes távhőrendszerében. A projekt révén…
