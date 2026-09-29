Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra

Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvételért. Ez az Erste bank Bankmonitornak adott tájékoztatásából derül ki. A mentesség ugyanakkor csak a Revolutra vonatkozik, más fintechek ügyfelei továbbra is fizetnek. Az Erste Bank 2023 áprilisában egységesen 1200 forintos díjat vezetett be a külföldön kibocsátott bankkártyákkal végzett készpénzfelvételre, ami a […]