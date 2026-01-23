Elindult az európai hivatal vizsgálata az e-ingatlan-nyilvántartás ügyében – mi jöhet most?

Az e-ingatlan-nyilvántartás (E-ING) körül eddig is sok volt a kérdőjel, most viszont egy olyan lépés jött, ami már nem csak szakmai vita: az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatot indít a projekttel kapcsolatban. A hírt Hadházy Ákos egy OLAF-tól kapott válaszlevélre hivatkozva osztotta meg – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

Mi ez az egész, és miért nagy ügy?

Az E-ING egy uniós forrásból (az Európai Szociális Alapból) finanszírozott, nagyszabású digitalizációs projekt, amelynek célja, hogy az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés fokozatosan online térbe kerüljön:…