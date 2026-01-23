2026 lehet a nagy fordulat a lakáspiacon? A legnagyobb szakértők elmondták, mire készülj most

Mi van, ha 2026 nem “csak” egy újabb év, hanem az a pillanat, amikor végre visszatér a pénz, a vevő és a mozgás a magyar ingatlanpiacra? A Portfolio Ingatlan TOP50 legutóbbi, 2025-ös listáján szereplő szakembereket kérték meg, hogy nézzenek vissza 2025-re, és mondják ki azt is, amit sokan csak suttognak: mi jöhet 2026-ban, hol lesz a szűk keresztmetszet, és mi az, ami egy pillanat alatt keresztbe tehet mindennek.

A válaszokból egyértelmű kép rajzolódik ki: több szereplő szerint a likviditás visszakapaszkodhat…