Ismét remek ingatlanokat hozunk árkedvezménnyel!
Az elmúlt egy hétben több látványos árcsökkenés is történt a piacon, és aki használja az Ingatlantájoló Árfigyelő rendszerét és letöltötte az OtthonTérkép mobilappot, ezekről azonnal értesült is. Nem hetekkel később, nem véletlenül rábukkanva – hanem akkor, amikor még valódi alkupozíció van. Megnéztük azokat az ingatlanokat, ahol frissen módosult az ár, és kiválogattunk négy különböző lokációban és kategóriában elérhető lehetőséget.
Legyen szó első otthonról, befektetési célú vásárlásról vagy albérletről, az OtthonTérkép app segít, hogy egyetlen fontos lehetőségről se maradj le. Töltsd…
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.