Elég a fizud a saját lakáshoz? Kiderült: van, akinek csak feleakkora hitel jár — és van, aki Budapesten is simán lakást vesz!

Sokan várják az Otthon Start Programtól, hogy majd „egy csapásra lakást ad mindenkinek”, de a GKI friss elemzése most rámutat a valóságra: az, hogy mennyi a nettó kereseted, pontosan meghatározza, mekkora hitelt vehetsz fel — és így azt is, hogy hol és milyen lakás jöhet szóba – tájékoztatott az Economx. A számításoknál az Otthon Start program 3 százalékos támogatott hitelét vették alapul 50 millió forintig, és efölött 6,7 százalékos piaci hitellel kalkuláltak, mindkét esetben 25 éves futamidővel. Ezeket az adatokat…