Az európai nagyvárosokban a belső sugárutak és körutak mellett elhelyezkedő ingatlanok mindig is különleges státuszt élveztek. A széles utak, nagy terek, lenyűgöző építészeti örökség nem csak a helyiek számára érdekesek, hanem a turisták szívében is csodálatot és nosztalgiát keltenek. Gondoljunk csak Bécs Ringstrasse-jára, melyet impozáns épületei, szobrok és parkok tesznek felejthetetlenné, vagy Berlin Unter den…

The post Eladó egy álom…Sütipatika appeared first on Otthontérkép Magazin.