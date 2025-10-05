Egy városnyi energiát spórolnak meg! – Gigaberuházás indul az ELTE-n

Brutális energiahatékonysági fejlesztésre készül az ország legrégebbi és egyben legpatinásabb egyeteme: az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Lágymányosi Campusának Északi tömbje olyan korszerűsítésen esik át, amely évente több mint 10 millió kWh energiát takaríthat meg – ez 3400 magyar háztartás éves fogyasztásának felel meg!

️Aláírták a szerződést, indulhat a nagyszabású felújítás

Megvan a kivitelező: az ELTE a Trend Építő Zrt. ajánlatát fogadta el a közbeszerzés során, amely a legjobb ár-érték arányt kínálta.A szerződés már életbe is lépett, de van egy feltétel:…