Egy városnyi energiát spórolnak meg! – Gigaberuházás indul az ELTE-n
Brutális energiahatékonysági fejlesztésre készül az ország legrégebbi és egyben legpatinásabb egyeteme: az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Lágymányosi Campusának Északi tömbje olyan korszerűsítésen esik át, amely évente több mint 10 millió kWh energiát takaríthat meg – ez 3400 magyar háztartás éves fogyasztásának felel meg!
️Aláírták a szerződést, indulhat a nagyszabású felújítás
Megvan a kivitelező: az ELTE a Trend Építő Zrt. ajánlatát fogadta el a közbeszerzés során, amely a legjobb ár-érték arányt kínálta.A szerződés már életbe is lépett, de van egy feltétel:…
