Elindult a lavina! – Már most látszik az Otthon Start brutális hatása, és ez még csak a kezdet

Szeptemberben berobbant az ingatlanpiac: az Otthon Start 3%-os fix kamatú hitelprogram olyan lendületet hozott, amire még a szakértők sem számítottak.A lakáshitelezés 2026 végéig akár 1500 milliárd forinttal is bővülhet – ez hatalmas pénzmozgás, ami teljesen újraírhatja a magyar lakáspiac szabályait.

A kivárás után robbanás jött – és még csak most kezdődik

Miközben augusztusban még mindenki kivárt, szeptemberben a 3%-os kamatú Otthon Start szó szerint életet lehelt a lakáshitelezésbe.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint már önmagában ez a konstrukció akár…