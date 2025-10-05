Elindult a lavina! – Már most látszik az Otthon Start brutális hatása, és ez még csak a kezdet
Szeptemberben berobbant az ingatlanpiac: az Otthon Start 3%-os fix kamatú hitelprogram olyan lendületet hozott, amire még a szakértők sem számítottak.A lakáshitelezés 2026 végéig akár 1500 milliárd forinttal is bővülhet – ez hatalmas pénzmozgás, ami teljesen újraírhatja a magyar lakáspiac szabályait.
A kivárás után robbanás jött – és még csak most kezdődik
Miközben augusztusban még mindenki kivárt, szeptemberben a 3%-os kamatú Otthon Start szó szerint életet lehelt a lakáshitelezésbe.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint már önmagában ez a konstrukció akár…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.