Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók

Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt. Ugyanis a ezen támogatott hitelnél a bankoknak az adózási szabályokhoz képest megengedőbben kell kiszámolniuk. Ez a változás nem meglepő, hiszen ilyen könnyítés jelenleg már érvényben van a Babaváró hitelnél, a CSOK Plusznál a Falusi CSOK-nál és a […]