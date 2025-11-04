HITELPIACI REKORD AZ OTTHON START MIATT

A Duna House Cégcsoport havi Tranzakciószám-becslése (DH-TB) és jelzáloghitel-előrejelzése alapján 2025 októberében országosan 11 518 lakóingatlan cserélt gazdát, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege pedig elérte a 196 milliárd forintot.

Az Otthon Start Program (OSP) hatására októberben továbbra is élénk maradt az ingatlanpiaci aktivitás. A Duna House saját adatai alapján készült becslés szerint országosan 11 518 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 7,3%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor az előző hónaphoz viszonyítva 14,2%-os visszaesés tapasztalható.

Az OSP már augusztusban látványosan növelte a tranzakciók számát, amely szeptemberben érte el idei csúcsát 13 426 adásvétellel – fontos kiemelni, hogy ehhez képest figyelhető meg az októberi mérséklődés.

A hitelpiacon októberben rekordnagyságú havi ugrás látható. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass hazai adatai szerint októberben 196 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, ami 85%-kal haladja meg az augusztusi értéket. Éves összevetésben is jelentős, 66%-os növekedés látható az MNB előző év azonos hónapjára vonatkozó statisztikáihoz képest.

Az októberi adatok egyértelműen jelzik, hogy az OSP által generált kereslet mind az ingatlan-, mind a hitelpiacon látványos élénkülést eredményezett. Különösen figyelemre méltó a hitelpiac dinamikája: a szeptemberi előrejelzésünknek megfelelően az OSP hatása októberben már erőteljesen érezhető, és azonnal rekordhitelvolument hozott magával.