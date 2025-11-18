Csak most derült ki: végleg eltörlik a CSOK Plusz egyik legkeményebb feltételét – több száz család járhat jól!
Hatalmas bejelentés jelent meg az éjszaka a Magyar Közlönyben: a kormány végleg elengedi a CSOK Plusz egyik legszigorúbb előírását. A jövőben ott, ahol már úton van a baba, egyszer és mindenkorra megszűnik az életkori korlát – derül ki a Bankmonitor sajtóközleményéből. De mit jelent ez pontosan? Kik járnak jól? És hány családot érinthet a bombahír?
Meglepő fordulat: vége a 41 éves korhatárnak – ha úton a baba
A CSOK Plusz eddig úgy működött, hogy a feleség a hitel igénylésekor nem…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek