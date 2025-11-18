Ne hagyd, hogy Black Friday szomorú véget érjen számodra!
Szakértői tippek az online csalások kivédésére. A közelgő Black Friday nemcsak az áruházak számára jelenti az év legforgalmasabb időszakának kezdetét, a kibercsalóknak is ez az egyik „legjövedelmezőbb" néhány hónap. Hogy az ünnepeket ne árnyékolja be a bankszámlánkon tartott pénzünk elvesztése, a szakértő három dologra hívja fel a figyelmünket: ne adjuk ki az adatainkat, használjuk a […]
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek