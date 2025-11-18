Robbant a hír: két magyar városban teljesen újjászületik a rozsdaövezet – indulnak a vadonatúj lakásprojektek!
Friss kormányrendelet rázta fel a hazai ingatlanpiacot: immár jogerős, hogy Szentgotthárdon és Monoron is megkezdődhetnek azok a lakásépítési projektek, amelyek korábban elhagyott, ipari és honvédségi romterületeket alakítanak át élhető, modern városnegyedekké – olvashatjuk a Portfolio oldalán.
A döntés nem csupán helyi fejlesztés, hanem egy országos ingatlanpiaci fordulat előszobája lehet.
Új élet a rozsdaövezetekben: ilyen fejlesztések indulnak
A frissen megjelent kormányrendelet hivatalosan is akcióterületté minősítette:
• Szentgotthárd egykori gazdasági-üzemi zónáját• Monor egykori honvédségi területét
Ez azt jelenti, hogy a régóta pusztuló,…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek