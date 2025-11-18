Otthon 
Robbant a hír: két magyar városban teljesen újjászületik a rozsdaövezet – indulnak a vadonatúj lakásprojektek!

Friss kormányrendelet rázta fel a hazai ingatlanpiacot: immár jogerős, hogy Szentgotthárdon és Monoron is megkezdődhetnek azok a lakásépítési projektek, amelyek korábban elhagyott, ipari és honvédségi romterületeket alakítanak át élhető, modern városnegyedekké – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

A döntés nem csupán helyi fejlesztés, hanem egy országos ingatlanpiaci fordulat előszobája lehet.

Új élet a rozsdaövezetekben: ilyen fejlesztések indulnak
A frissen megjelent kormányrendelet hivatalosan is akcióterületté minősítette:
• Szentgotthárd egykori gazdasági-üzemi zónáját• Monor egykori honvédségi területét
Ez azt jelenti, hogy a régóta pusztuló,…

