BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később – mit kell tudni róla?

A BNPL, vagyis „buy now, pay later” (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást, de annak árát csak később, részletekben vagy halasztott határidővel fizessük ki. Magyarországon is egyre szélesedik a BNPL szolgáltatók köre, és egyre több webáruház, fizikai bolt kínál ilyen […]