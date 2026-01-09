Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél

Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvásárláshoz kapcsolódóan számos díj, költség, adó merülhet fel, ezek közül egy jelentős tétel a vagyonátruházási illeték. Az illeték mértéke alapesetben a vételár 4 százaléka, például egy 50 millió forintért vásárolt lakás esetében 2 millió […]