Hogyan ne égesd el a pénzed 2026-ban? – A teljes befektetési körkép
2025-ben a befektetők mindenképpen egy emlékezetes hullámvasúton mentek keresztül, különösen azok, akik tőzsdei befektetésekkel rendelkeztek. A 2025-ös év egyik érdekessége, hogy áprilisban volt egy közel 20%-os tőzsdei esés, ennek ellenére a részvényindexek még így is +20–30% körüli teljesítményt mutatnak. Idén is folytatódott az AI-rally, olyan szinten, hogy a befektetésekkel ritkábban foglalkozó közélet is elkezdett komolyabban […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.