Hogyan ne égesd el a pénzed 2026-ban? – A teljes befektetési körkép

2025-ben a befektetők mindenképpen egy emlékezetes hullámvasúton mentek keresztül, különösen azok, akik tőzsdei befektetésekkel rendelkeztek. A 2025-ös év egyik érdekessége, hogy áprilisban volt egy közel 20%-os tőzsdei esés, ennek ellenére a részvényindexek még így is +20–30% körüli teljesítményt mutatnak.  Idén is folytatódott az AI-rally, olyan szinten, hogy a befektetésekkel ritkábban foglalkozó közélet is elkezdett komolyabban […]

