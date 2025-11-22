10-ből 9 megtakarító állami támogatást hagy az asztalon idén – Te is közéjük tartozol?

A Bankmonitor friss adatai szerint a 2025-ben nyugdíjmegtakarítást indítók 89%-a nem használja ki teljes mértékben az állami támogatást. Nyugdíjbiztosítás esetén ez azt jelenti, hogy a többség évi 650 ezer forintnál kevesebbet fizet be – így pedig jelentős, könnyen elérhető támogatást hagy az asztalon. Egészen pontosan mindössze a megtakarítók 10,8%-a fizet be legalább évi 650 ezer […]