Bérlakás vagy saját? – 500 milliárdból 10 ezer bérlő vagy 225 ezer tulajdonos jöhetne ki!

Míg Nyugat-Európában természetes, hogy milliók élnek bérlakásban, addig Magyarországon a saját lakás szinte szent dolog. Nem véletlen: hazánkban a lakosság 90,5 százaléka él saját ingatlanban, ami az egyik legmagasabb arány az egész Európai Unióban – írja az Oeconomus elemzése az Economx cikkében.

A magyar lakáspolitika is ebbe az irányba tol: az Otthon Start Program egyértelműen a saját tulajdonszerzést támogatja, miközben több szakmai szervezet bérlakásépítési programok mellett kardoskodik. De vajon melyik éri meg jobban?

Miért szeretik a magyarok a saját lakást?…