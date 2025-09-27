Bérlakás vagy saját? – 500 milliárdból 10 ezer bérlő vagy 225 ezer tulajdonos jöhetne ki!
Míg Nyugat-Európában természetes, hogy milliók élnek bérlakásban, addig Magyarországon a saját lakás szinte szent dolog. Nem véletlen: hazánkban a lakosság 90,5 százaléka él saját ingatlanban, ami az egyik legmagasabb arány az egész Európai Unióban – írja az Oeconomus elemzése az Economx cikkében.
A magyar lakáspolitika is ebbe az irányba tol: az Otthon Start Program egyértelműen a saját tulajdonszerzést támogatja, miközben több szakmai szervezet bérlakásépítési programok mellett kardoskodik. De vajon melyik éri meg jobban?
Miért szeretik a magyarok a saját lakást?…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.