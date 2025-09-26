Sok Munkáshitel igénylő késedelembe esett kamatmentes hitelével. Mennyire meglepő ez?

Az MNB adatai alapján az első félévben a Munkáshitelek 2,57 százalékánál 31-90 nap közötti elmaradása áll fenn az ügyfeleknek. Ez mintegy 2,68 milliárd forint állományt és mintegy 700 ügyfelet érinthet. De mennyire kell kétségbe esni ezen szám láttán? Mennyire meglepő az, hogy a Munkáshitelt igénylők közül ennyien késedelembe estek? Megjelentek az MNB adatai a 2025. […]