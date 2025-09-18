Befektetők, figyelem: az Otthon Start felforgatja az ingatlanpiacot – vége a bérleti díj-őrületnek?

Alig indult el az állami szuperhitel, az Otthon Start, máris mindenki arról beszél: teljesen átrajzolhatja a magyar lakáspiacot. De mi lesz a befektetőkkel és az albérletpiaccal? Jön a hozamcsökkenés vagy tovább dübörög az árnövekedés?

Nyomás alatt a bérleti díjak

A Portfolio szakértőket kérdezett, akik szerint a program egyik „mellékhatása”, hogy megállíthatja a lakbérek szárnyalását. Kiss Gábor, a Metrodom ügyvezetője szerint a bérleti díjak növekedése megtorpanhat, sőt, oldalazás jöhet. Ez rövid távon mindenhol érezhető lehet, bár az újépítésű lakások esetében komolyabb…