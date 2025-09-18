Befektetők, figyelem: az Otthon Start felforgatja az ingatlanpiacot – vége a bérleti díj-őrületnek?
Alig indult el az állami szuperhitel, az Otthon Start, máris mindenki arról beszél: teljesen átrajzolhatja a magyar lakáspiacot. De mi lesz a befektetőkkel és az albérletpiaccal? Jön a hozamcsökkenés vagy tovább dübörög az árnövekedés?
Nyomás alatt a bérleti díjak
A Portfolio szakértőket kérdezett, akik szerint a program egyik „mellékhatása”, hogy megállíthatja a lakbérek szárnyalását. Kiss Gábor, a Metrodom ügyvezetője szerint a bérleti díjak növekedése megtorpanhat, sőt, oldalazás jöhet. Ez rövid távon mindenhol érezhető lehet, bár az újépítésű lakások esetében komolyabb…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.