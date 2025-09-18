10 ezer családnak épül új városrész Budapesten – szivacsváros, zöldparkok és földalatti bővítés Rákosrendezőn!
Budapest egyik legnagyobb városfejlesztési projektje indul be a Rákosrendező területén – és a tervek tényleg forradalminak tűnnek. 900 ezer m²-nyi lakás, 25 hektárnyi közpark, meghosszabbított kisföldalatti, zöld energia és autómentes utcák – így néz ki a főváros új szupervárosrésze a frissen bemutatott tervek szerint.
10 ezer családnak épül otthon
A Rákosliget projekt célja, hogy 10 ezer család számára biztosítson új, kifejezetten családi méretű lakásokat. Ez nem tipikus lakópark lesz: a hangsúly az élhetőségen, a nagyobb alapterületen és a zöldterületek beépítésén…
