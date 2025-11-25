Befektetés vagy első lakás vásárlás? A Palota Ligetben most különösen megéri lépni – elkezdődött a projekt megvalósítása!
Új szakaszhoz érkezett a XV. kerületi Palota Liget lakókert kivitelezése, hiszen aláírásra került a projektfinanszírozási szerződés, amelynek köszönhetően a fejlesztés banki hátterét immár a Gránit Bank biztosítja. A kivitelező már felvonult a helyszínre, az építkezés megkezdődött, mindeközben a lakókertet határoló Barack utca és Kékszilva utca építése is látványosan halad.
A projekt stabil és jól előkészített, fejlődése pedig a lakások iránti fokozódó érdeklődésből is jól látható. A Palota Liget iránt mind az otthonkeresők, mind a befektetők részéről rendkívül nagy a kereslet,…Tovább a teljes cikkre
