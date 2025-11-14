Bécs – a következő stratégiai állomás
Az Indotek Group több mint egy évtizede építi nyugat- és dél-európai hálózatát, de a bécsi iroda új mérföldkő:
ez lesz a budapesti központból irányított cégcsoport első regionális magántőke-befektetési központja.
„Bécs a nyugat-európai terjeszkedésünk kézenfekvő következő állomása” – mondta Jellinek Dániel, az Indotek Group alapító-vezérigazgatója.
„A város ideális bázis a cég magántőke-stratégiájának irányítására a Balkánon és a V4-országokban.”
A bécsi bázis nemcsak ingatlanbefektetési, hanem private equity központként is működik majd, ahol a vállalat a pénzügyi szolgáltatások, a gyártóipar, a kiskereskedelem és
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek