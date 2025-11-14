Bécs – a következő stratégiai állomás

Az Indotek Group több mint egy évtizede építi nyugat- és dél-európai hálózatát, de a bécsi iroda új mérföldkő:

ez lesz a budapesti központból irányított cégcsoport első regionális magántőke-befektetési központja.

„Bécs a nyugat-európai terjeszkedésünk kézenfekvő következő állomása” – mondta Jellinek Dániel, az Indotek Group alapító-vezérigazgatója.

„A város ideális bázis a cég magántőke-stratégiájának irányítására a Balkánon és a V4-országokban.”

A bécsi bázis nemcsak ingatlanbefektetési, hanem private equity központként is működik majd, ahol a vállalat a pénzügyi szolgáltatások, a gyártóipar, a kiskereskedelem és…