Jöhet az áttörés az újlakásárakban és -finanszírozásban? – Minden szempár a társasházi építményjogon
Az Otthon Start Program (OSP) nyomán új fejezet nyílhat az újépítésű lakások piacán: a bevezetésre kerülő társasházi építményi jog lehetővé tenné, hogy még a használatbavételi engedély kiadása előtt is jelzálogot jegyezhessenek be egy még meg nem épült lakásra. Ez azt jelentené, hogy az OSP-hitellehetőség korábban válna elérhetővé, a fejlesztők kockázata csökkenne, és bizonyos körülmények között az új lakások négyzetméterára is mérséklődhetne. A részletekről bővebben ír a Portfolio is.
Mi változik?
Jelenleg az újépítésű lakásra folyósítható lakáshitel csak akkor kerülhet folyósításra,…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek