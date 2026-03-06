Jogszabályváltozás: Építés alatt álló új lakás vásárlását is lehet szakaszosan finanszírozni lakástámogatásból

Egy az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján az új építésű lakások, házak vásárlására kért Otthon Start hitel, CSOK Plusz folyósítása megkezdődhet az ingaltan kivitelezése közben is. Ez komoly segítséget jelenthet azok számára, akik lakástámogatásból szeretnének újonnan épült, még építés alatt álló ingatlant vásárolni. A Kormány 40/2026. (III. 5.) Korm. rendelete alapvetően átalakítja azok helyzetét, akik Otthon […]