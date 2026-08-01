Átírhatják a rezsiszabályokat? Milliók pénztárcáját érintheti az EU új energiapolitikája
Az Európai Unió új energiapolitikai csomagon dolgozik, amely hosszú távon az energiaárakra, a rezsiköltségekre és az energiaszegénység kezelésére is hatással lehet. A tervek között szerepel a villamosenergia-piac átalakítása, az energiaárak kiszámíthatóbbá tétele, a megújuló energiára épülő közösségek támogatása, sőt olyan intézkedések is, amelyek mérsékelhetik a háztartások terheit. Bár egyelőre még csak javaslatokról van szó, a mostani elképzelések később Magyarországot is érinthetik – írja a Pénzcentrum.
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