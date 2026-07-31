Hitellázban és az ország: a személyi kölcsönök már a régi lakáshitelcsúcsot is túlszárnyalták

Volt idő, amikor a havi 154 milliárd forintos lakáshitel-forgalom szinte megismételhetetlen rekordnak számított Magyarországon. Mostanra odáig jutottunk, hogy 2026 júniusában már önmagában személyi kölcsönből is ennél nagyobb összegre kötöttek szerződést a magyarok. Közben a lakáshitelezés is új történelmi csúcsra ért. A két rekord azonban nem ugyanazt meséli a magyar háztartások pénzügyi helyzetéről. A lakáshitelek piacát […]