Az autód és az otthonod biztosítva van. De mi lesz veled?
Ha van új autód, szinte biztos, hogy casco is van hozzá. Ha van lakásod, valószínűleg lakásbiztosítást is kötöttél. De van életbiztosításod? Ha most egy pillanatra elgondolkoztál, jó eséllyel a válasz: nincs. Pedig az életbiztosítás nem az autódat vagy az otthonod védi, hanem a mögöttük álló embert. Azt, aki mindezt a vagyont előteremtette. Miért alakul ez […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.