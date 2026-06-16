Az autód és az otthonod biztosítva van. De mi lesz veled?

Ha van új autód, szinte biztos, hogy casco is van hozzá. Ha van lakásod, valószínűleg lakásbiztosítást is kötöttél. De van életbiztosításod? Ha most egy pillanatra elgondolkoztál, jó eséllyel a válasz: nincs. Pedig az életbiztosítás nem az autódat vagy az otthonod védi, hanem a mögöttük álló embert. Azt, aki mindezt a vagyont előteremtette. Miért alakul ez […]