Árat vágtak ezeknél az ingatlanoknál: van amelyikre 30 millió forinttal olcsóbban is lecsaphatsz

Egy jól időzített árcsökkentés akár milliókat érhet a lakásvásárlóknak – de csak akkor, ha időben értesülsz róla. Az iOS-re és Androidra is letölthető OtthonTérkép mobilalkalmazás Árfigyelő funkciója azonnal jelzi, ha csökken egy kiszemelt ingatlan ára vagy új ajánlat jelenik meg, így nem kell folyamatosan böngészned a hirdetéseket. Mutatunk négy olyan ingatlant, amelyeknek most mérsékelték az árát – köztük olyat is, amelynek vételára 30 millió forinttal lett alacsonyabb.

Felújított, bútorozott lakás Egerben kedvezőbb áron

Eger közkedvelt Károlyváros városrészében kínálnak eladásra egy…