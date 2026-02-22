Otthon 
Nem az építőanyag drágítja meg a lakásokat: itt a valódi „láthatatlan” számla, amit mindenki fizet

Sokan még mindig azt hiszik, a megfizethető lakhatás legnagyobb ellensége az építőanyagár vagy a munkaerőhiány. A KÉK teltházas évadnyitóján viszont iparági vezetők mondták ki: a legnagyobb áremelő tényező ma a kiszámíthatatlanság és a volumenhiány – olvashatjuk a Magyar Építők cikkében. Vagyis nem az a kérdés, mennyi a tégla, hanem hogy mennyi kockázatot kell beárazni, mire egy projekt egyáltalán eljut a kivitelezésig.

A „rejtett drágító” faktor: a bizonytalanság, ami mindent felzabál
A beszélgetésen egyértelműen kirajzolódott, hogy a lakásárakba nemcsak az anyag…

