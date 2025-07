Airbnb-háború Terézvárosban: Botrányos szavazás, dühös szállásadók – elbukhat Soproni Tamás tiltása?

Elszabadultak az indulatok Terézvárosban: nemcsak a főispán, de már az apartmankiadók is nyíltan támadják a polgármestert az Airbnb-tilalom miatt! Több ezer lakás, családok megélhetése forog kockán.

Nem hátrál Soproni – de egyre nagyobb a nyomás

„Nem fogjuk módosítani!” – írta határozottan Soproni Tamás, miután Sára Botond főispán hivatalosan is felszólította a VI. kerületet, hogy vonja vissza az Airbnb-t 2026-tól teljesen betiltó rendeletét. Azonban a politikai viharon túl, most a szállásadók is harcba szálltak.

Szállásadók: „Ez több ezer család végét jelenti”…