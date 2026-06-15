A kártya, ami akkor segít a legtöbbet, amikor arra a leginkább szükség van – nyaraláskor, a reptéren, külföldön, elvesztés után is

Közeledik a várva várt családi nyaralás, de a várakozás öröme mellett valahol ott motoszkál a gondolat: mi van, ha valami nem a terv szerint alakul. Elveszik a pénztárca, késik a gép, betegség üti fel a fejét külföldön, vagy egyszerűen csak végeláthatatlan sorban állással indul a nyaralás a reptéren. A Gránit Platinum Mastercard pont ezekben a […]