A kártya, ami akkor segít a legtöbbet, amikor arra a leginkább szükség van – nyaraláskor, a reptéren, külföldön, elvesztés után is
Közeledik a várva várt családi nyaralás, de a várakozás öröme mellett valahol ott motoszkál a gondolat: mi van, ha valami nem a terv szerint alakul. Elveszik a pénztárca, késik a gép, betegség üti fel a fejét külföldön, vagy egyszerűen csak végeláthatatlan sorban állással indul a nyaralás a reptéren. A Gránit Platinum Mastercard pont ezekben a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.