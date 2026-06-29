Miért jöhet jól a kisvállalkozásoknak az alapkamat csökkentése?
A piaci vállalkozói hitelek jelentős részének a kamata változó, mértéke a rövid futamidejű bankközi kamatlábaktól, azaz a BUBOR értékétől függ. Sőt már az új likviditási célú Széchenyi kártyák kamata a 3 havi BUBOR értékével egyezik meg. Ezért a hitelfelvételben gondolkodó, hitellel rendelkező cégek számára különösen jó hír lehet a jegybanki alapkamat csökkentése, ez ugyanis nagy […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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