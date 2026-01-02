A bérlakás-boom már elindult – csak nem nálunk

Miközben Magyarországon továbbra is a „saját lakás, saját tulajdon” a lakáspolitika szent tehene, a régióban közben valami egészen más történt: Lengyelországban és Csehországban látványosan felpörgött az intézményi bérlakás-piac, és a nagy szereplők már most sorban állnak a következő projektekért. Az a modell, ami itthon még csak kísérletnek számít, a szomszédban már üzemi tempóban hozza a pénzt – számolt be oldalán a Portfolio.

A kulcs nem egy trükk vagy csodafegyver, hanem egy nagyon is földhözragadt valóság: a lakásvásárlás sokaknak egyszerűen megfizethetetlenné…