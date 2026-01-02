Otthon 
Otthon Start 2026: jön a nagy fordulat a lakáspiacon – aki kivár, most nyerhet igazán

A 3 százalékos Otthon Start hitel felforgatta a lakáspiacot, de a java még csak most jön. A 2025-ös roham után egyre több jel mutat arra, hogy 2026-ban új kínálati hullám érkezik, ami gyökeresen átrajzolhatja az árakat és a vásárlói lehetőségeket. Aki most kivár, akár több millió forintot is nyerhet – olvashatjuk a Pénzcentrum oldalán.

Berobbant a kereslet, elszabadultak az árak
Amikor 2025 őszén elindult az Otthon Start Program, gyakorlatilag egyszerre mozdult meg a piac. A fix 3 százalékos hitel olyan…

