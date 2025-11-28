„A 3% csapdája” – kiderült, miért veszélyes az Otthon Start hitel azoknak, akik túl nagyot álmodnak

Az Otthon Start Program óriási lelkesedést váltott ki, és sok család számára tette elérhetővé a saját lakást — legalábbis papíron. A látszat azonban csal: miközben a kedvezményes 3%-os hitel soha nem látott lehetőségnek tűnik, egy komoly pszichológiai csapda is van benne, amely miatt rengetegen túlvállalják magukat, és olyan törlesztőrészletbe futnak bele, ami hosszú távon nyomasztó terhet jelenthet – nyilatkozta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője az Economx-nak.

A piaci hitelt felvevők továbbra is óvatosak – és nem véletlenül

Érdekes kettősség…