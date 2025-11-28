Van egy nagyon fontos határidő a közszolgák otthontámogatásánál
Kihirdették a közszférában dolgozók évi egy millió forint összegű otthontámogatását, melyet lakásvásárlásnál, építkezésnél önerőként, vagy lakáshitel, zártvégű lakáslízing törlesztésére lehet felhasználni. Fontos, hogy a már meglévő lakáskölcsönnel rendelkezőknek sietniük kell, nekik ugyanis január 20-ig le kell adniuk a kérelmüket a munkáltatójuknál. A kormány bejelentette, hogy a közszférában, közszolgálatban dolgozók évi egy millió forint vissza nem […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Kivonul Magyarországról az egyik legismertebb sporttermékeket árusító üzletlánc
A vállalat 2024-es üzleti éve veszteséges volt, romániai leányvállalatait is eladta.