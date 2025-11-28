CSOK Pluszra optimalizált új lakások Zuglóban – költözz be az Albion32-be
Zugló egyik legnépszerűbb, zöld utcájában, az Angol utcában épülő Albion32 lakópark a befejezéshez közeledik: a kivitelezés utolsó simításai zajlanak, a műszaki átadás még 2025-ben megtörténik. A lakásokat 2026-ban lehet birtokba venni. Az Albion32 ideális választás mindazoknak, akik most keresnek új építésű, modern és családbarát otthont Budapesten – egy olyan környezetben, ahol a nyugalom, a kiváló infrastruktúra és a minőségi iskolarendszer egyszerre adott.
Utolsó elérhető lakások – kényelmes terek családoknak
Ahogy közeledik az építkezés vége, úgy szűkül a választék az Albion32…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Kivonul Magyarországról az egyik legismertebb sporttermékeket árusító üzletlánc
A vállalat 2024-es üzleti éve veszteséges volt, romániai leányvállalatait is eladta.