50 milliárd robban a megújuló energiapiacra – itt a támogatás, ami felgyorsíthatja Magyarország energiaforradalmát
Napelemmel termelünk, hőszivattyúval fűtünk – de a jelenlegi rendszer egyik legnagyobb gyenge pontja épp az energia tárolása. Most azonban megindult valami: újabb 50 milliárd forint érkezik a Jedlik Ányos Programból, hogy a vállalkozások végre nagyot léphessenek az energiatárolás területén – írja a Magyar Építők.
A nagy felismerés: hiába van napelem, ha nem tudjuk eltárolni az áramot
Czepek Gábor energiaügyi államtitkár a Kossuth rádióban egy döbbenetes adatra hívta fel a figyelmet:
jelenleg a beépített napelemkapacitás mindössze 1,7 százalékát tudjuk eltárolni.
Ez…
