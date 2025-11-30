Black Friday már csak ma éjfélig! Most fél áron hirdethetsz az Ingatlantájolón!
Megérkezett az év egyik legnagyobb lehetősége azok számára, akik ingatlanukat gyorsan, nagy eléréssel és kedvező feltételekkel szeretnék meghirdetni. Az Ingatlantájoló.hu idén különleges Black Friday akcióval készült, amely kifejezetten a magánhirdetőknek szól – és amely több tízezer forintos megtakarítást jelenthet.
2025. november 20. és 2025. november 30. között minden hirdetési csomag fél áron vásárolható meg, egyetlen kuponkóddal: BF50.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A kedvezmény egyszerű, átlátható és valódi előnyöket kínál azoknak, akik most szeretnék piacra dobni ingatlanjukat – legyen szó…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Kivonul Magyarországról az egyik legismertebb sporttermékeket árusító üzletlánc
A vállalat 2024-es üzleti éve veszteséges volt, romániai leányvállalatait is eladta.