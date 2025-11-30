Ingyen szigetelést kaptak tízezrek: kiderült, hol zajlik az ország legnagyobb rezsicsökkentő akciója
Elképesztő ütemben halad az EKR-program: az ingyenes padlásfödém-szigetelés már 30 ezer magyar otthonban csökkentette a fűtésszámlát — és ez még csak a kezdet. Az ÉVOSZ friss adatai megmutatták, hol akadt rá igazán a lakosság a lehetőségre, mekkora energiamegtakarításról beszélünk, és mi következhet még a következő években – írja oldalán a Magyar Építők.
Irtózatos energiamegtakarítás: ez nem kozmetika, ez rendszerszintű spórolás
Az eddig elvégzett 4,4 millió négyzetméternyi hőszigetelés már most mintegy 2 millió gigajoule megtakarítást eredményezett, ami évente 60 millió köbméter…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Kivonul Magyarországról az egyik legismertebb sporttermékeket árusító üzletlánc
A vállalat 2024-es üzleti éve veszteséges volt, romániai leányvállalatait is eladta.