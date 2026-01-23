Fontos változás az Otthontámogatással kapcsolatban
Jó híreket jelentettek be a közszolgálatban dolgozók számára. Az évi egy millió forintos lakástámogatáshoz kapcsolódó feltételeken és határidőkön lazíthat a kormány. Hídvégi Balázs miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár bejelentette, hogy a közszolgálatban dolgozók számára elérhető évi egy millió forint összegű Otthontámogatás feltételein könnyítenek. Három lényeges változás léphet életbe a közeljövőben. Meghosszabbítják az igénylési határidőt Az alapvető elvárás […]Tovább a teljes cikkre
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.