Fontos változás az Otthontámogatással kapcsolatban

Jó híreket jelentettek be a közszolgálatban dolgozók számára. Az évi egy millió forintos lakástámogatáshoz kapcsolódó feltételeken és határidőkön lazíthat a kormány. Hídvégi Balázs miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár bejelentette, hogy a közszolgálatban dolgozók számára elérhető évi egy millió forint összegű Otthontámogatás feltételein könnyítenek. Három lényeges változás léphet életbe a közeljövőben. Meghosszabbítják az igénylési határidőt Az alapvető elvárás […]