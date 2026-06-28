200 millióból épült új balatoni látványosság: ezt a bringások imádni fogják
Újabb látványos fejlesztéssel bővült a Balaton kerékpáros infrastruktúrája: Gyenesdiáson átadták az Aquatika elnevezésű kerékpáros pihenőállomást, amely nemcsak a bringások kényelmét szolgálja, hanem egy különleges élménykerttel és kilátóterasszal is várja a látogatókat. A közel 200 millió forintos beruházás a balatoni bringakörút egyik legmodernebb pihenőhelye lehet – derül ki a Portfolio cikkéből.
A Gyenesdiási Lidóstrand mellett kialakított létesítmény része annak a csaknem 700 millió forintos fejlesztési programnak, amelyet Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök közösen indított el néhány évvel ezelőtt. Az elsőként elkészült beruházásra…Tovább a teljes cikkre
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