Nem kel el az ingatlanod? A probléma lehet, hogy már az első fotónál kezdődik
Sok ingatlantulajdonos elsőként a piacot hibáztatja, ha hosszú ideig nem érkezik komoly érdeklődő a lakására. Pedig a legtöbb esetben nem a kereslet hiánya okozza a gondot. Sokkal gyakoribb, hogy maga a hirdetés nem tudja meggyőzni a vevőket már az első néhány másodpercben.
Ma már az ingatlanvásárlás is az interneten kezdődik. A potenciális vevők néhány perc alatt akár több tucat hirdetést is végignéznek, és pillanatok alatt eldöntik, melyik ingatlan érdemel egy kattintást. Ha egy hirdetés nem kelti fel az érdeklődésüket, könnyen…Tovább a teljes cikkre
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