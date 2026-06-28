Két Magyarország rajzolódik ki a lakáspiacon: a fiatalok milliós hitelekkel vágnak bele, az idősek készpénzzel viszik az ingatlanokat
Miközben a fiatalok egyre nagyobb lakáshiteleket vesznek fel, hogy megszerezzék első otthonukat, az idősebb generáció tagjai sok esetben hitel nélkül, készpénzből fizetik ki új ingatlanukat. A legfrissebb piaci adatok szerint óriási különbség alakult ki a korosztályok lehetőségei között: míg a harmincasok rekordösszegeket költenek lakásvásárlásra, a nyugdíjasok több mint 90 százaléka saját forrásból vásárol – tudta meg a piac szereplőitől a Pénzcentrum.
A harmincasok mozgatják a lakáspiacot
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