Két Magyarország rajzolódik ki a lakáspiacon: a fiatalok milliós hitelekkel vágnak bele, az idősek készpénzzel viszik az ingatlanokat

Miközben a fiatalok egyre nagyobb lakáshiteleket vesznek fel, hogy megszerezzék első otthonukat, az idősebb generáció tagjai sok esetben hitel nélkül, készpénzből fizetik ki új ingatlanukat. A legfrissebb piaci adatok szerint óriási különbség alakult ki a korosztályok lehetőségei között: míg a harmincasok rekordösszegeket költenek lakásvásárlásra, a nyugdíjasok több mint 90 százaléka saját forrásból vásárol – tudta meg a piac szereplőitől a Pénzcentrum.

A harmincasok mozgatják a lakáspiacot

A Duna House tranzakciós adatai alapján jelenleg a 30 és 40 év közöttiek számítanak…