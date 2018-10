Újabb irodaház készült el Pesten (képek)

Elkészült a IX. kerület Soroksári úton fekvő Mill Park irodaház második épülete is, a fejlesztést 2016-ban kezdte el a Skanska. Az összesen 36 ezer négyzetméteres irodakomplexum első felének az építése májusban fejeződött be, ahová a T-Systems leányvállalatának a dolgozói már be is költöztek, míg az irodaház másik felét a várható átadási időnek megfelelően most adta át a fejlesztő.